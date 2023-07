Notre-Dame : convoi exceptionnel sur la Seine

Ce matin, une partie de la charpente de la cathédrale Notre-Dame s'est embarquée pour un voyage sous les ponts de Paris. C'est le chemin des bâtisseurs du XIIIe siècle qui transportait les matériaux par bateau sur la Seine. Aujourd'hui, c'est une attraction. Pendant ce temps, sur le monument, le travail se poursuit pour ne pas perdre un instant dans le calendrier minuté de la reconstruction. À l'aide de la grande grue, les pierres meurtries sont remplacées sur les mûrs qui soutiendront la charpente. Les pièces triangulaires qui forment la structure de la charpente s'appellent fermes. On les élève et la manœuvre est délicate. Une ferme mesure quinze mètres de hauteur et pèse six tonnes et demie. À Thouars (Deux-Sèvres), à 300 kilomètres de l’île de la Cité, les charpentiers œuvrent sur les étages ajourés. Ils fabriquent des balcons avec lucarnes, colonnettes et moulures sculptées. La blondeur du chêne deviendra gris foncé quand toute la flèche sera habillée de plomb. Les pièces servent à la fois de décor et de maintien pour résister au vent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon, B. Lachat