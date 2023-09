Notre-Dame de Paris : à quoi ressemblera la nouvelle flèche ?

C'est une nouvelle étape dans l'avancement du chantier, désormais visible dans le ciel de Paris avec cet échafaudage, qui s'élève au centre de la cathédrale. Six cents tonnes d'acier sont subtilement agencées pour éviter de peser sur les murs, surveillées par des capteurs, car cela va bouger. Les échafaudeurs et les charpentiers travaillent en parallèle dans un enchevêtrement complexe de bois et de métal. Il faudra encore patienter quelques mois pour retrouver les images des statues aux pieds de la flèche. Il reste plus de 50 000 barres d'acier à assembler pour monter ce décor jusqu'au sommet, à 96 mètres de hauteur. Actuellement à 62 mètres, nous assistons au ballet des grues et des poutres de plus d'une tonne, taillées en atelier. Presque au niveau des tours, dans le creux de l'échafaudage, c'est la flèche qui grimpe. La marge d'erreur est très faible. On voit ainsi prendre sa place le poinçon avec ses contrefiches en éventail, la colonne vertébrale de la flèche. Après le décès du général Georgelin, c'est son second qui prend le relais pour assurer la continuité et respecter les délais. La réouverture est programmée pour le 8 décembre 2024. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, A. Dubail