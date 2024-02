Notre-Dame de Paris : la renaissance de la flèche

Le renouveau de Notre-Dame se joue en partie dans un chaudron et sa potion presque magique, un flot de métal à 400°C pour redonner son lustre à la flèche. La Fonderie Huguenin, en Lorraine, entretient ce savoir-faire devenu rare : le coulage au plomb sur sable. Cette technique, venue du fond des âges, permet de faire renaître des œuvres uniques, à chaque fois. Au total, 2 000 pièces seront ainsi coulées pour les ornements de la flèche. Une profusion de fleurons, de crochets, de grappes, décors floraux, gargouilles, et même des statues de grands ducs et de griffons qui sont la signature de Notre-Dame. Le plomb par nature est donc facilement façonnable et est utilisé depuis l'Antiquité. Dans un atelier à Jarny, on prépare la couverture de l'aiguille de la flèche. Légèrement chauffées pour faciliter le travail, les tables de plomb sont ensuite martelées au battoir. Le métal vient alors se plaquer sur la structure de bois pour lui faire un habit sur-mesure. La flèche, construite par Eugène Viollet-le-Duc en 1859, lors de la grande restauration de Notre-Dame de Paris, est reproduite dans tous ses détails. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon