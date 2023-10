Notre-Dame de Paris : le retour des vitraux restaurés

En façade, Notre-Dame semble tout entière de pierre. Sur le toit, un savant mélange de matières s'opère. Le bois de la charpente se lève. Le fer de l'échafaudage se dresse pour la flèche. À l'intérieur, le plastique des bâches protège encore les chapelles. Derrière le corset de métal qui habille les murs, une autre matière commence à percer. À 25 m de hauteur, les verres retournent sur les fenêtres des baies hautes pour raconter des scènes de l'évangile et l'histoire de la construction. Le fondateur, l'évêque Maurice de Sully, peut être observé. Il a posé la première pierre de la cathédrale en 1163 et qui la tient dans ses mains. La Vierge Marie reprend sa place à l'arrière de l'édifice. Les maîtres verriers utilisent les mêmes techniques de pose que leur ancêtre du Moyen Âge. Un métier et un vocabulaire : le plomb étamé du sertissage, les clavettes, les vergettes et les rosettes que l'on replie en forme de rose pour maintenir l'ensemble. Une verrière au fond dans l'axe est la première qu'on voyait en entrant. Au lendemain de l'incendie, elle restait intacte avec les décombres à ses pieds. Quelques jours plus tard pour une raison de sécurité, tous les vitraux des 39 baies hautes ont été déposés laissant pleuvoir sur les filets de protection une lumière blanche, jamais vue. Huit ateliers en France et un en Allemagne sont intervenus pour nettoyer et prendre soin de ces œuvres de dix mètres de long, salis par l'incendie, mais surtout par la suie des bougies, la respiration de millions de visiteurs et par le temps. Leur fabrication date du milieu du XIXe siècle au moment de la grande restauration par l'architecte Viollet-le-Duc. L'esprit et les couleurs vives voulues par les bâtisseurs médiévaux que l'on veut conserver. Quelques panneaux restent à reposer dans la baie. Jésus revient au côté de la Vierge Marie. Un petit détour pour voir un trésor, qui se cache dans une chapelle en cours de restauration, termine ce voyage dans la lumière de Notre-Dame de Paris. Il s'agit d'un vitrail parmi les plus anciens. Il date de 1225, il y a 800 ans. C'est une représentation d'Adam et Ève, comme un retour aux sources pour un nouveau départ. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, T. Gippet