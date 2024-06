Notre-Dame : la splendeur retrouvée dans la grande voûte

Ce mardi 18 juin, encore, on entre dans Notre-Dame, comme dans une caverne un peu mystérieuse, avec toujours au centre, de l’échafaudage, des dalles de métal qui montent à 30 mètres. Dans les lieux, sous le regard des vitraux des grandes roses, les maçons et les tailleurs de pierre referment la dernière blessure de la cathédrale. À 35 mètres, la clé de voûte de la croisée du transept a été reconstruite. Dans le cercle, que nous apercevons à l'image, le 15 avril 2019, soir de l'incendie, on avait vu pleuvoir des charbons ardents, avant que la voûte ne s'écroule sous le poids de la flèche, laissant Notre-Dame ouverte sur le ciel. C'est du passé, les pierres ont repris leur place, même dimension, même forme, même geste. Il a fallu près de 8 000 blocs, d’une épaisseur de 20 centimètres, taillés dans un calcaire proche de celui utilisé au Moyen ge. Ils ont été joints avec un simple mortier à la chaux, dans l'esprit des bâtisseurs. En attendant la toiture, au-dessus, on aperçoit la flèche, elle aussi relevée telle qu'elle était. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat.