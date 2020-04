Notre-Dame : le bourdon sonne pour les soignants

C'est un moment émouvant. Il y a un an, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame de Paris était en flamme. Ce mercredi soir à 20 heures, son bourdon a retenti dans le beffroi sud. Une façon de commémorer l'événement et de rendre hommage aux soignants, mobilisés face au coronavirus. Le cœur de la cathédrale battait à l'unisson avec les pensées des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.