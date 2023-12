Notre-Dame : le coq retrouve sa place au sommet de la cathédrale

Le coq revient à Notre-Dame. Moment d'histoire, une nouvelle statue dessinée par l'architecte Philippe Villeneuve. Il symbolise à la fois l'incendie et le chantier. Une liste de 2 000 noms a été glissée dans un cylindre scellé et placé dans les entrailles du coq, à côté des reliques chrétiennes de saint Denis et de sainte Geneviève et d'un morceau de couronne d'épines du Christ. Ce coq sera la seule touche de modernité visible à l'extérieur de la cathédrale qui est restituée à l'identique. Il ira prendre la place de son prédécesseur qui trônait au sommet de la flèche, à 96 mètres. Le 15 avril 2019, il tombait dans le vide. On l'avait cru perdu dans les 1 000 degrés du brasier. Mais le lendemain, il a été aperçu sur les terrasses, au pied des arcs-boutants. L'architecte a pu le récupérer comme un trophée, un signe d'espoir. Le coq de cuivre, imaginé par Eugène Viollet-le-Duc au milieu du 19ème siècle, avait déjà été refait en 1937, lors d'une précédente restauration de la flèche. Aujourd'hui, on peut le voir exposé à la Cité de l'architecture à Paris. Il raconte son histoire tourmentée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon