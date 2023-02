Notre-Dame : les secrets de la future flèche

À 7 heures du matin quand la rumeur d'un nouveau jour se lève sur Paris. Derrière les palissadas, dans la bulle du chantier, les pierres se mettent à parler. Le parvis de la cathédrale abrite maintenant l'atelier des sculpteurs. À coups de ciseaux pneumatiques, ils dégrossissent des blocs. Il y a des centaines de pièces abîmées par le temps et par l'incendie qu'il faut reproduire à l'identique, des ornementations florales, des colonnettes ouvragées, à restituer au plus juste. Il y a aussi des dizaines de statues en état de délabrement comme les chimères que les flammes sont venues lécher. Mais la vedette de la journée, avec la ciselure de sa chevelure, c'est lui, un ange dont la figure est sortie du calcaire au bout de douze jours de travail. L'original est un rescapé qui a fait une chute de 35 mètres quand la voûte au-dessous de la flèche s'est effondrée. Aujourd'hui, le double parfait de cette sculpture du XVIIIe siècle va retrouver sa place. Mais l'ange ne volera pas tout à fait de ses propres ailes. Pour suivre son parcours, nous monterons jusqu'à 80 mètres de hauteur sur la grande grue pour une opération délicate. Dans le trou laissé par la disparition de la flèche, sous le regard concentré du sculpteur, le bloc de 500 kg va venir s'ajuster dans la ronde de pierre qui forme la clé de voûte de la croisée du transept. Au-dessous, une forêt d'échafaudage monte sur 35 mètres. Un parcours sportif pour accéder au lieu. Dans quelques semaines, le grutier et les charpentiers se lanceront dans une opération encore plus périlleuse. Il s'agit de la pose des grandes poutres de chêne qui formeront la base de la flèche au centre de la cathédrale. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, C. Nieulac