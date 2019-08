Notre-Dame : les travaux reprennent

Les travaux de consolidation de Notre-Dame ont repris après trois semaines d'interruption, pour cause de possible contamination au plomb. Une cinquantaine d'ouvriers ont pu travailler toute la journée. Les procédures sanitaires ont été revues drastiquement à la hausse. Mais quels sont concrètement les changements ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.