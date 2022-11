Notre-Dame : l'heure de la reconstruction

Les chimères de Notre-Dame de Paris surveillent depuis trois ans et demi l'évolution des travaux. Le parapluie qui protège la cathédrale, la forêt d'échafaudages qui a poussé à l'intérieur. Et maintenant, à 40 mètres de hauteur, le chantier qui entre dans une nouvelle phase. Les tailleurs de pierres ajustent les blocs sur place, comme au temps des bâtisseurs. Ils appliquent les mêmes techniques, les mêmes gestes qu'au douzième siècle. Au transept sud, la cathédrale affiche déjà son nouveau visage. Elle revient dans la lumière, débarrassée de la crasse qui noircissait les murs, les plafonds et les fenestrages des vitraux. Au centre, à la croisée du transept, dans le trou laissé par l'effondrement de la flèche, une autre opération cruciale vient tout juste de commencer. À 26 mètres de hauteur, on installe des cintres de bois pour remonter les arcs de voûte. Quatre grandes pièces d'une tonne et demie, fabriquées sur mesure et ajustées au millimètre près. À partir de ce plancher, les échafaudages vont continuer de monter jusqu'à 96 mètres de hauteur, pour accompagner le travail des charpentiers dans le ciel de Paris. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, B. Hacala