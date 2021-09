Notre-Dame presque hors de danger : nos images exclusives

Les nuits sont courtes à Notre-Dame de Paris. À 7 heures du matin, la lumière revient sur un chantier qui ne s'arrête jamais vraiment. L'architecte en chef, Philippe Villeneuve, est lui aussi sur la brèche. Il est toujours sur le qui-vive depuis le 15 avril 2019. Un toit coulissant facilite le travail maintenant et protège l'édifice de la pluie et des infiltrations d'eau. À l'intérieur, 1 000 tonnes d'échafaudage occupent presque tout le volume. Ils sont servis à la consolidation et serviront à la reconstruction. Pour les échafaudeurs, pas le droit à l'erreur. La musique du métal remplace les chants liturgiques. Dans le cœur, une œuvre d'art provisoire a poussé. La dernière phase de la sécurisation se joue en partie à 80 mètres d'altitude avec un personnage clé, le grutier. Le succès d'une manœuvre inédite va accélérer l'opération. Après six mois de travail, l'opération s'achève. La Nef et la croisée du transept ont changé de visage. Les charpentiers font un dernier tour d'inspection avant de s'éclipser et laisser la place aux tailleurs de pierre et aux maçons. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.