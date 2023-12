Notre-Dame retrouve sa flèche : un couronnement en plein ciel

L’échafaudage pointe maintenant, le 8 décembre, vers le ciel, comme une flèche. Pour Didier Cuiset, directeur Europe Échafaudage, et ses équipes, c'est un des jours les plus importants, depuis 2018, sur le chantier. Ils touchent au but, l'ouvrage s'achève après 200 mètres de hauteur, défiant le vide. Pour marquer l'événement, les échafaudeurs ont voulu faire flotter leur bannière tout là-haut. Six cents tonnes de tubes ont été montées. Didier Cuiset rêvait de ce moment, c'est lui qui avait posé l’échafaudage pour restaurer la flèche avant l'incendie, c'est lui qui a démonté cette verrue calcinée, et c'est lui qui l'a rebâtie. À l'image, la dernière livraison pour assurer la stabilité du plancher. Pendant ce temps, au pied de la cathédrale, le prêtre bénit la réplique de la croix, dessinée et posée par l'architecte Viollet-le-Duc, en 1860. Elle mesure huit mètres de hauteur et pèse 1 200 kilos. Elle doit se glisser dans un trou de deux mètres sur trois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon