Notre-Dame retrouve sa flèche : visite présidentielle en plein ciel

Notre-Dame a enfin retrouvé sa flèche. Au sommet, Emmanuel Macron s'incline devant l'extrémité de la Croix, remise en place il y a deux jours. Il ne manque plus que le coque, qui sera béni et installé d'ici la fin de l'année 2023. Le chef de l’État, ce vendredi 8 décembre matin, en inspecteur de travaux presque finis. Un mot pour les charpentiers toujours à pied d'œuvre : "merci", et un coup de burin pour rendre hommage au général Georgelin. Le nom du responsable de chantier, décédé cet été 2023, est désormais gravé dans le bois de la flèche. Dans un an jour pour jour, la cathédrale rouvrira ses portes lors d'une messe, cinq ans et demi après l'incendie. Le chef de l’État savoure sa promesse en passe d'être tenue. Depuis l'incendie, Emmanuel Macron a fait de la reconstruction de Notre-Dame, l'un des symboles de sa présidence. Il s'est rendu sur le chantier chaque année. La cathédrale appartient à l’État. C'est donc le président lui-même qui a validé les décisions les plus importantes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, B. Lachat, C. Axel-Messance