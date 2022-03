Notre-Dame : un mystérieux sarcophage découvert

Personne ne s'attendait à le trouver là. Le sarcophage était enfoui un mètre à peine sous le niveau du sol actuel de Notre-Dame, sans plaque ni date. Cependant, des indices laissent penser qu'il pourrait remonter au 14ème siècle. Christophe Besnier, archéologue à l'INRAP, explique que l'introduction d'une caméra endoscopique à l'intérieur a permis d'identifier des restes de tissus, de matières organiques, ainsi que des restes de végétaux. La présence de plantes, qui ne semblent pas décomposées, laisse imaginer que la dépouille pourrait être analysée, peut-être identifiée. Les premières hypothèses évoquent un religieux ou un très haut dignitaire civil du moyen-âge, pourquoi pas membre d'une famille royale. Sans l'incendie du 15 avril 2019, jamais ce sarcophage n'aurait été retrouvé. Sur une modélisation de Notre-Dame datant d'avant la catastrophe, nous avons localisé le lieu des fouilles. Il se trouvait au carrefour de la nef et du cœur, sous la croisée du transept. C'est-à-dire, sous l'ancienne flèche qui a aujourd'hui disparu. Et pour pouvoir la reconstruire, un échafaudage de 600 tonnes et de cent mètres de haut va être ajouté à ce lieu. Une fouille est donc effectuée pour vérifier que le sol ne s'affaisse pas. Faire d'autres découvertes en ces lieux, c'est tout l'enjeu du moment. En effet, plus les archéologues fouillent, plus ils trouvent. À quelques mètres du sarcophage, le morceau d'un ancien jubé, une sorte de tribune détruite au 18ème siècle, a été également retrouvé. Les archéologues se demandent même si des vestiges inédits de la période romane ne demeurent pas quelques mètres plus bas. Toutefois, l'établissement de rénovation de Notre-Dame met le holà. Notre-Dame se tourne donc vers le futur, avec 2024 comme objectif pour une réouverture. Elle devrait garder sous ses travées les secrets de son passé. T F1 | Reportage S. Millanvoye, J.F. Drouillet, A. Silberman.