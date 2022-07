Notre-Dame : une messe dès 2024 ?

Même avec les stigmates de l'incendie, le parvis de Notre-Dame reste incontournable. Il est encore impossible d'accéder à l'intérieur de la Cathédrale, mais la perspective d'une réouverture réjouit les touristes. Pour y arriver, la course contre la montre, engagée il y a trois ans après l'incendie, se poursuit. Ce jeudi matin, la ministre de la Culture a prévu des échéances. Dès la rentrée en septembre, la phase de reconstruction à l'extérieur sera enclenchée : les voûtes, les charpentes et les toitures qui ont été détruites par les flammes. À l'intérieur de l'édifice, un autre défi de géant attend les ouvriers. Pour reconstruire la base de la Flèche, dès le début de l'année 2023 commencera la pose de l'échafaudage de 600 tonnes qui culminera à 100 mètres de hauteur. Les Parisiens pourraient la voir à nouveau poindre dans le ciel, quelques mois plus tard. Enfin, un espoir que 2024 soit l'année de la première cérémonie dans Notre-Dame restaurée, le 8 décembre. Une date très symbolique pour les Catholiques, celle l'Immaculée Conception. Cette cérémonie marquerait la remise définitive de la Cathédrale à l'Archevêque de Paris. Ce chantier hors norme aurait été impossible à mener sans les 850 millions de dons récoltés. TF1 | Reportage C. Bougriou, G. Chubillaud, L. Schöneshöfer