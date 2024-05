Nouméa : au cœur des quartiers barricadés

Le survol de Nouméa permet de se rendre compte des pillages et des destructions en cours, un panorama empli de fumée d'incendies. À bord de l'hélicoptère avec nous, il y a Sonia Backès, l'une des principales élues de l'île. Ce qui saute aux yeux aussi, c'est le morcellement de la ville, fracturée entre ses différents quartiers qui se sont refermés sur eux-mêmes. Il y a, d'un côté, les barricades érigées par les acteurs du chaos, véritables insurgés kanaks ou simples pillards et casseurs. Et puis en face, il y a les barrières d'auto-défense bloquant les accès de quartiers qui ne comptent que sur eux-mêmes pour se protéger. C'est le cas à Tuband, un secteur à la population très européenne qui vient en état de siège. Les voisins s'y relaient pour tenir la garde derrière une palissade de fortune. Le risque numéro un dans tous les quartiers de Nouméa, comme à Tuband, sont les échanges de coups de feu même si l'on jure de ce côté ne pas être armé. Beaucoup nous l'ont dit, avec la violence presque irrationnelle de ces derniers jours, la méfiance s'est installée entre les habitants alors qu'une grande mixité s'était créée au fil du temps entre les communautés. TF1 | Reportage M. Scott