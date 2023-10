Nourriture 3D : des gâteaux à imprimer

Au milieu d'un supermarché de l'Ohio, la machine intrigue. Une imprimante 3D qui décore gratuitement les gâteaux que vous venez d'acheter avec dessins ou messages personnalisés. Il suffit de choisir sur l'écran tactile votre dessin. Selon sa complexité, l'impression durera entre trois et dix minutes. Déjà 300 clients séduits alors que la machine n'est installée que depuis dix jours. Dix mille euros le robot, mais le prix baissera à mesure que les technologies s'affineront. Il a été développé par une start-up qui n'en est pas à son coup d'essai. Barre de céréales personnalisée, garniture de pizza ou friandise pour chiens L'entreprise veut montrer que l'imprimante 3D peut s'appliquer à tout type de nourriture. Car cette technique commence à se faire une place dans l'industrie alimentaire aux États-Unis. Alors l'imprimante 3D peut-elle représenter l'avenir de la cuisine ? À New York, la prestigieuse université de Columbia y croit. Les chercheurs y créent les robots du futur, notamment dans le domaine de la restauration. Aujourd'hui, il s'essaie à l'élaboration d'une Key Lime Pie, une tarte au citron vert, spécialité de Floride. La pâte est cuite au laser. Le logiciel préalablement programmé s'occupe de tout : temps de cuisson, dosage, forme et dressage. La progression se mesure comme pour un téléchargement. L'équipe a déjà mené de nombreuses expériences en concoctant des quiches ou des pizzas. Le processus est encore un peu lent, 40 minutes pour une petite part de tarte. Mais d'ici dix ans, les chercheurs en sont persuadés, les particuliers seront équipés d'imprimante 3D de cuisson laser dans leur cuisine. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon; S. Belmar