Nourriture, carburant : le ravitaillement de plus en plus difficile

Les files d'attente sont interminables devant les supermarchés, les boulangeries ou encore certaines stations-service de Nouméa. Sur le parking d'une grande surface, l’entrée se fait au compte-gouttes, encadrée par la police. Ici, de la nourriture est mise à disposition gratuitement pour les clients. Cette semaine, leur supermarché a été sauvé des flammes par des jeunes du quartier. La nourriture pourrait devenir de plus en plus rare dans les rayons. Malgré le rationnement de certains produits, comme les pâtes, les étals sont déjà vides. Les vitrines des boulangers pourraient également bientôt l’être. Certains limitent déjà le nombre de baguettes vendu par client. Pour relancer l’économie de l’île, l’État doit dégager les routes au plus vite. Les stocks de nourriture sont déjà présents en Nouvelle-Calédonie, 100 conteneurs viennent d’arriver par bateau. Mais vu l’état du port, il est impossible de décharger les marchandises. Les commerçants attendent beaucoup de l’arrivée de renforts chez les forces de l’ordre, ces prochains jours. Selon Ronan Daly, président du Syndicat des Commerçants à Nouméa, il faudrait une journée pour réapprovisionner les commerces de Nouméa et ses environs. TF1 | Reportage J. Cressens