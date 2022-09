Nouveau bouclier tarifaire : ce que ça va changer pour vous

La famille Duman vit avec 2 500 euros par mois. Dans leur maison à Villeneuve-lès-Avignon, ils se chauffent à l'électricité. En janvier 2023, leur facture passera de 211 euros par mois à 242 euros par mois. Depuis des mois, ils font des efforts pour réduire leur facture. Maria Lopes, elle, est gardienne d'immeuble en région parisienne. Elle gagne 1 300 euros par mois. Elle se chauffe avec des radiateurs électriques. Sa facture de 13 euros par mois passera à 157 euros par mois en janvier 2023. Elle, aussi, ne sait pas comment faire pour réduire encore plus sa consommation d'électricité. Cet hiver, les douches seront chronométrées, avec pas plus de trois minutes par personne. Et pour la première fois, elle débranchera tous les appareils électriques dès qu'elle quittera son domicile. TF1 | Reportage F. Chadeau, B. Christal