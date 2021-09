Nouveau braquage d’une bijouterie place Vendôme à Paris

Armés et cagoulés, ces hommes viennent de braquer une bijouterie de luxe en plein Paris. Filmés par des passants sidérés, quatre braqueurs prennent la fuite à scooter, les trois autres à bord de cette voiture grise, et avec eux un butin estimé à dix millions d'euros. Poursuivis par des policiers, ils prennent alors tous les risques. Sur le boulevard de Strasbourg, dans le Xe arrondissement de la capitale, leur voiture roule sur les trottoirs et percute un policier à vélo. Par miracle, il n'est pas blessé. " Il a essayé de faire un barrage entre autres et essayé de stopper le véhicule, mais il n'a même pas eu le temps en fait de manœuvrer qu'il a été renversé. Psychologiquement, il a été impacté", témoigne Noura B., syndicat Alliance police nationale 75. La police tire alors en direction du véhicule. Là encore, aucune victime, mais des riverains sous le choc. Les malfaiteurs parcourent encore 2 km jusque dans le quartier des Halles au centre de la capitale où ils abandonnent leur voiture. Un policier tire sur l'un des hommes à pied et le blesse à la jambe. Un autre suspect est interpellé dans la foulée. Le reste de la bande est pour l'heure toujours en fuite. Une enquête a été ouverte pour vol avec arme et en bande organisée et association de malfaiteurs.