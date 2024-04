Nouveau bulletin de salaire : vraiment plus simple ?

Les petites lignes de son bulletin de salaire, Robin Pinson, chargé d'affaires, n'y comprend pas grand chose. Il nous affirme que la simplicité lui va bien, que cela évite les erreurs et puis cela permet une convention plus facile. Dans cette entreprise de BTP, le groupe Jarnias, entre les heures décalées et les heures supplémentaires, les intérimaires, l'assistante de direction passe la moitié du mois à éditer les bulletins de salaire. Une cinquantaine de lignes par bulletin, que le gouvernement souhaite réduire et simplifier. Le patron du groupe n'est pas convaincu. "Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir repenser la manière dont on fait les paies. Peut-être que les logiciels que l'on a ne seront pas opérationnels pour gérer les nouvelles paies...", lance-t-il. C'est la même interrogation chez Alexandre Alberti, fabricant de pièces en caoutchouc. Un bulletin allégé ne serait pas nécessairement plus simple à mettre en œuvre. Le gouvernement présentera le 24 avril, son projet de loi de simplification. Pour le bulletin de salaire, ce sera la sixième réforme en 25 ans. TF1 | Reportage E. Payro, P. Marcellin, F. Couturon