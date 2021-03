Nouveau confinement : comment réagissent les Italiens ?

Faire ses courses ou promener son chien, c'est la seule sortie autorisée aujourd'hui dans une grande partie de l'Italie. Presque un an jour pour jour après leur premier confinement, les Italiens sont défaitistes. Deux Italiens sur trois sont confinés, et surtout sept millions d'élèves privés d'école. Depuis ce matin, la plupart des régions italiennes sont passées en rouge. Tous les commerces non-essentiels ont dû fermer. Les bars et les restaurants n'ont plus que la possibilité de faire de la vente à emporter. Ce commerçant à Rôme est en colère. "La guerre contre le virus a commencé il y a un an, et on n'a toujours pas trouvé de solution" s'indigne Gianni Cimino, directeur du bar Cuccana. Les journaux italiens sont alarmistes. Depuis trois semaines, l'Italie compte 20 000 contaminations par jour. Mais pourquoi l'Italie reconfine contrairement à la France ? Selon ce médecin, il fallait intervenir avant d'être débordé. C'est la stratégie italienne, ne pas attendre d'être sous tension à l'hôpital. Les autorités italiennes veulent garder une petite marge de sécurité, qui devrait s'améliorer grâce aux vaccins. Le pays veut immuniser 80% de sa population pour la rentrée.