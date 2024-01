Nouveau congé de naissance : ce qui va changer

Pour s’occuper de sa fille, Anaïs, une mère de famille, n’a jamais envisagé de prendre un congé parental, car cela est trop long et très mal rémunéré. Jusque-là, après les congés maternité et paternité de trois et un mois, le congé parental ne permettait de toucher que 429 euros par mois pendant trois ans, et était donc peu utilisé. Or, selon nos informations, le congé naissance sera certes plus court, mais mieux rétribué, et aussi plus souple pour les deux parents : quatre mois chacun, ensemble, ou l’un après l’autre. En clair, un meilleur partage, dès les premiers mois, qui pourrait même l'inciter à avoir un deuxième enfant. Pauline, maman pour la seconde fois, est d'accord. Le nouveau congé aiderait les familles à mieux organiser le mode de garde. Mais le père d'Aristide est lui, plus circonspect, car d'après nos informations, le gouvernement envisage une indemnisation correspondant à 50 % du salaire, qui ne pourrait pas toutefois excéder les 2 000 euros. Le modèle nordique indemnise à hauteur de 75 % du salaire. En France, ce nouveau congé devrait entrer en vigueur en 2025. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. de Francqueville, N. Robertson