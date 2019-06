Nouveau contrôle technique : les centres déjà débordés

Pour apaiser la colère des Gilets jaunes, le gouvernement avait reporté au 1er juillet prochain la mise en place du nouveau contrôle anti-pollution visant les seules voitures diesel. La date approche à grands pas, et certains centres de contrôle technique sont déjà pris d'assaut. La valeur de l'opacité, en clair la quantité de particules émises par le pot d'échappement, sera regardée de plus près. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.