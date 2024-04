Nouveau coup de vent sur les côtes des Hauts-de-France

De puissantes rafales de vent, parfois chargées de grêle, balaient Dunkerque. Du Nord à la Somme, la mer se déchaîne le long des côtes. C'est le cas à Cayeux-sur-Mer, avec des pointes allant jusqu'à 120 km/h. Bien au chaud, un commerçant s'étonne d'une telle météo, aussi tard dans la saison. "En général, en avril, c'est moins fréquent les tempêtes.", s'exprime-t-il. Un peu plus au nord, sur le port de Boulogne-sur-Mer, les bateaux de pêche restent à quai, interdiction de sortir en mer. C'est le deuxième coup de vent en quelques jours, l'exaspération se fait sentir. La dépression Renata n'aura soufflé que quelques heures, pas de dégâts à signaler, mais en gare d'Arras, certains TER ont dû être annulés. Par mesure de précaution dans plusieurs villes, les parcs, les jardins et les cimetières sont restés fermés. En bord de mer, les bourrasques auront tout de même fait le bonheur de quelques intrépides photographes amateurs. Prudence, la région reste en vigilance jaune vent et crues, au moins jusqu'au mardi 16 avril. TF1 | Reportage L. Merlier