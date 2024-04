Nouveau décès d'une orque à Marineland : que s'est-il passé ?

Elles ne sont plus que deux, deux orques, après la mort, au Marineland d'Antibes, d'Inouk, 25 ans. C'est bien loin d'une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 90 ans. Mais là-bas, en captivité, le mâle aura passé son existence en dressages et spectacles pour les visiteurs jusqu'à leur chanter "bon anniversaire". Révoltées, deux associations de défense des animaux évoquent une infection dentaire, selon les sources qu'elles auraient à l'intérieur du parc. L'usure extrême des dents, bien visible sur une vidéo d'Inouk, est courante en milieu naturel, pas en captivité, selon Muriel Arnal, une militante qui va porter plainte. Le parc certifie ses bonnes pratiques et parle d'un deuil profond chez les soigneurs, au dévouement évident. Mais les associations renouvellent une autre accusation, un projet de transfert des cétacées dans un centre au Japon. Selon elles, ce déplacement aurait même fait l'objet d'une discrète répétition dévoilée par leur drone en janvier 2024. Pression maximale pour la direction après la mort déjà, il y a cinq mois, d'une orque encore plus jeune, Moana, douze ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage O. Santicchi, A. Flieller