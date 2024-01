Nouveau gouvernement : les réactions de la classe politique

Éric Coquerel, député (LFI) de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale : « En 2023, on a eu un programme de droite, voire d'extrême droite, avec la loi immigration. Et là, maintenant, en 2024, on a un gouvernement qui s’adapte à cette politique. » Franck Louvrier, maire (LR) de la Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) : « La nomination de Catherine Vautrin et de Rachid Dati, on voit bien que cette ouverture permet bien sûr de préparer une majorité qui puisse lutter contre les extrêmes. » Jean-Philippe Tanguy, député (RN) de la Somme : « Comme le craignons, c’est un faux remaniement. Normalement, un vrai remaniement, c’est de changer de politique, parce que vous avez entendu la colère des Français, et vouloir apporter des solutions. Là, il n’y a aucune autre solution. Il y a un peu de casting, un faux casting d’ailleurs . »