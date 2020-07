Nouveau gouvernement : les réactions des Français

Le remaniement est apprécié par certains, mais d'autres sont beaucoup moins convaincus. Mais qu'attendent concrètement les Français du nouveau gouvernement en matière social, fiscal, environnemental et sanitaire ? Comment ont-ils accueilli les nominations des nouveaux ministres ? Nous sommes allés à Auxerre dans de l'Yonne pour avoir réponse à ces questions.