Nouveau masque : il élimine le virus

Les Français se touchent le visage jusqu'à 3 000 fois par jour. Beaucoup d'entre nous pensent que c'est un réflexe inévitable. Le risque est que le masque devienne lui-même vecteur du coronavirus quand on le touche. Ces ingénieurs toulousains ont trouvé la solution. En apparence, ces deux FFP2 sont similaires, mais l'autre a un nouveau pouvoir. Il a un désinfectant incorporé à sa surface qui permet de tuer les virus qui pourraient s'y agglutiner. Son nom de code : le Biox. Pour mieux comprendre, direction le laboratoire. Quand les virus du Covid touche le masque, le principe actif s'actionne pour les tuer. En moins d'une heure, plus de neuf virus sur dix sont désactivés. Ce produit resterait efficace plusieurs jours, mais pas question pour autant de porter cette protection plus de huit heures, ni de la réutiliser. Leur efficacité vient d'être prouvé par les laboratoires d'État. Encore une poignée de tests, et d'ici quelques mois, ces machines pourront produire 600 000 masques chaque jour. À l'origine, cet équipement a été étudié bien avant le Covid pour lutter contre les infections à l'hôpital. Il sera donc efficace pour de nombreux autres virus et bactéries.