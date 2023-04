Nouveau nutri-score : ce qui va changer dans les rayons

Lorsqu'il fait ses courses, cet étudiant a le même réflexe pour chaque produit. Il choisit le pain de mie noté A. Pourtant, en lisant la liste des ingrédients, il est un peu déçu. Pour éviter les incohérences, le mode de calcul du nutri-score va changer. Les édulcorants sont désormais pris en compte et la présence du sucre davantage pénalisée. Alors, dans les rayons, la couleur des étiquettes va changer, comme l'explique Serge Hercberg, scientifique, fondateur du Nutri-score. Ces nouveaux, plus stricts, pourraient pousser les industriels à améliorer leur recette pour ne pas obtenir de mauvaises notes. Mais pour que le nutri-score soit encore plus efficace, une association de consommateurs demande de le rendre obligatoire. "Aujourd'hui, tous les industriels, et notamment ceux de la malbouffe, ne jouent pas le jeu, ne modifient pas leur recette. Et tant qu'il ne sera pas rendu obligatoire, ils ne le feront pas", prévient Audrey Morice, chargée de campagnes chez Foodwatch France. Les entreprises affichant le nitri-score sur leurs produits auront deux ans pour adapter leurs étiquettes. TF1 | Reportage M. Alibert, A. Bacot, C. Blanquart