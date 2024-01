Nouveau Premier ministre : où en est-on ?

Malheureusement non ! Quatre heures après le départ d’Élisabeth Borne de Matignon, il n’y a toujours aucune fumée blanche à l'Élysée. Aucun véhicule n’a, d’ailleurs, franchi les dernières heures les grandes grilles en métal qui marquent l’entrée du palais. Il s’agit, vraisemblablement, d’un signe qu'Emmanuel Macron continue de mûrir sa décision, alors que plusieurs noms circulent avec insistance pour prendre le flambeau d’Élisabeth Borne, celui de Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale, ou encore, de Julien Denormandie, ancien ministre du Logement et de l’Agriculture. Pour les membres du gouvernement qui attendent l’annonce avec fébrilité, il va falloir encore s’armer de patience, d’autant que l’Élysée précise ce soir que tant qu’un gouvernement n’a pas été nommé, Élisabeth Borne et ses ministres sont chargés de s’occuper de ce qu’on appelle les affaires courantes. TF1 | Duplex M. Desmoulins