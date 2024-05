Nouveau produit à inhaler : une poudre blanche sans danger ?

Elle fait de plus en plus parler d'elle. Cette nouvelle poudre blanche, dont on vante l'effet énergisant sur des publicités qui inondent les réseaux sociaux. Un cocktail détonnant à base de caféine, de taurine, mais sans psychotrope. Sniffy, un nom sans équivoque, puisqu'elle s'inhale par le nez. Elle se vend sur Internet et dans certains bureaux de tabac, en toute légalité, pour le moment. Nous en avons cherché, ce 25 mai après-midi, nous n'étions pas les seuls. La poudre Sniffy semble être assez difficile à trouver. Nous étions dans une boutique de CBD, mais il y a rupture de stock donc. Pour un buraliste, un peu plus loin, il n'est pas question de vendre ce produit. Sniffy est même vendu avec une paille. Elle a donc tous les codes de la cocaïne. C'est justement ce qui est pernicieux, disent les addictologues. C'est une inquiétante poudre blanche, alors le gouvernement compte agir vite. La Confédération des buralistes vient de s'opposer, elle aussi, à la commercialisation du produit. TF1 | Reportage L. Boudoul, N. Gandillot