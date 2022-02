Nouveau record pour les prix des carburants : quelles conséquences sur vos déplacements ?

Ces prix donneraient presque mal à la tête. L'essence à plus de 1,70 euro le litre, c'est sept centimes de plus que le mois dernier. Et cela commence à agacer les automobilistes. Ainsi, nombreux sont ceux qui cherchent à ne pas trop dépenser, comme Sandrine, 36 ans. Aujourd'hui, cette mère de deux enfants paie 20 euros de plus pour faire le plein. Elle a dû s'adapter pour équilibrer son budget. À 51 ans, Reynald n'a jamais payé aussi son carburant qu'en ce moment. Désormais, il doit payer 120 euros de plus par mois. Et ce sont ses loisirs qui en pâtissent. Sorties, nourriture, ... Il dit devoir réduire certaines dépenses pour boucler son budget, car il n'a pas d'autres solutions. Il est devenu difficile d'anticiper les sorties et les vacances. Pour Abdel, infirmier libéral, les déjeuners aux restaurants sont désormais secondaires. Cet été, il ne prendra pas sa voiture pour partir en vacances. Il envisage de se déplacer en train ou en avion et il comparera les prix. En moyenne, en un an, le prix du litre de sans plomb 95 a augmenté de trente centimes. T F1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira, T. Copleux, T. Chartier.