Nouveau tour de vis en Île-de-France : quelles sont les mesures ?

Une nouvelle carte de l'épidémie de coronavirus a été dévoilée dimanche par Santé publique France. Les départements y sont classés en trois catégories. Sur cette carte, la Guadeloupe, les Bouches-du-Rhône, Paris et les trois départements de la petite couronne ont été placés en zone d'alerte maximale. Ainsi, les bars de la capitale vont devoir fermer ce lundi soir à 22 heures, pendant au moins deux semaines. Les restaurants, eux, peuvent rester ouverts à condition de respecter un protocole sanitaire renforcé.