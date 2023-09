Nouveau traitement : la fin de la bronchiolite ?

Les doses viennent tout juste d'arriver ce vendredi 15 septembre dans la matinée dans un hôpital en région parisienne. Juste à temps dans cette maternité où l'on propose aux parents des nourrissons le nouveau traitement. Ce n'est pas un vaccin, mais une injection d'anticorps qui protégera le bébé de la bronchiolite. Chaque année, l'épidémie de bronchiolite touche un bébé sur trois. La plupart du temps, l'infection reste bénigne, sauf chez les touts petits les plus fragiles. Plus de 30 000 d'entre eux nécessite des soins en réanimation dans des débordés. Selon les études, ce nouveau traitement pourrait faire chuter de 80 % ces hospitalisations. D'où l'espoir des médecins pour cette année 2023, qui insistent sur les gestes barrières. Tous les bébés nés depuis le 6 février peuvent recevoir gratuitement le nouveau traitement. Il suffira aux parents d'aller les chercher avec une ordonnance en pharmacie. TF1 | Reportage C. Bayle, J.P. Héquette