Nouveau tribunal de Lille : à peine construit... déjà trop petit

Le verdict est sans appel. À peine construit, le nouveau tribunal est déjà trop petit. Le bâtiment encore en travaux devait réunir sous un même toit magistrats, greffiers et avocats de Lille. Une cinquantaine d'entre eux n'auront pourtant ni bureaux ni salle de travail. "On ne peut pas les faire entrer. Il n'y a manifestement pas la place. On aurait pu éviter ce désastre et ça a un coût parce que là, on parle de 100 millions d'euros pour le nouveau tribunal. Donc si on en construit un deuxième, je pense qu'on peut imaginer entre 50 à 100 millions d'euros supplémentaires. C'est de l'argent public. On aurait vraiment pu dès le début nous écouter et créer un grand tribunal digne du sixième tribunal de France", déplore Me Florent Méreau, bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille (Nord). Précisément, 150 millions d'euros ont été dépensés et deux ans de travaux ont été nécessaires pour 8000 mètres carrés de moins que l'actuel tribunal. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir alerté la chancellerie. Alors, comment en est-on arrivé là ? D'après le ministère de la Justice, ce manque de place viendrait du plan de recrutement annoncé il y a quelques mois. Des magistrats complémentaires n'ont pas été pris en compte au départ. Ainsi, les services de justice censés être regroupés dans un même lieu pourraient être séparés dans deux bâtiments. Trop espacé aux yeux du bâtonnier de Lille. Plus de distance aussi entre avocats et magistrats qui ne travailleraient plus au même endroit. Avec un second bâtiment à réaménager, la facture de 150 millions d'euros pourrait encore augmenter. TF1 | Reportage M. Debut