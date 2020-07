Vous pouvez désormais payer vos factures et vos amendes au bureau de tabac

Les bureaux de tabac se transforment. Désormais, certains peuvent vous accueillir pour payer vos impôts ou des amendes. Le dispositif est généralisé depuis ce matin. Ce nouveau service est proposé par 5 000 buralistes, réparties dans un peu plus de 3 000 communes. Il était en expérimentation dans une vingtaine de départements, dont la Charente-Maritime. Alors, les habitants s'y sont-ils habitués ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.