Nouveaux billets : le défi lancé aux faussaires

Pendant les trois premiers mois de cette année 2019, 300 mille faux billets ont dû être retirés de la circulation dans notre pays. Pour lutter contre la fraude, de nouveaux billets de banque de 100 et 200 euros seront mis en circulation mardi 28 mai 2019, dans 19 pays européens. Leur principale caractéristique est d'être infalsifiable.