Nouveaux émojis : que disent-ils de notre époque ?

Certains en envoient dans chacun de leurs messages. Le plus utilisé dans l’Hexagone, c’est celui qui fait "haha", le champion parmi les 3 664 emojis disponibles. L’an prochain, six nouveaux modèles feront leur apparition. Chaque année, de nouveaux émojis sont validés par un consortium, regroupant les grandes entreprises de la technologie. Ils ont ainsi été créés des nouvelles couleurs de peau, avec toutes les orientations sexuelles. Même l’an dernier, une femme à barbe et un homme enceint. Ils nous révèlent nos changements de mode de vie, dans l’alimentation et boissons aussi. On voyait il y a dix ans l’émoji bière en numéro un, largement détrôné actuellement par le café. Notre consommation d’alcool est en baisse ces dernières années. Il est bien loin le temps où le smiley faisait son apparition, floqué sur les tee-shirts des agités des années 90. Au départ, ils étaient réservés à des conversations légères entre amis. Désormais, trois Français sur quatre les utilisent au travail aussi. TF1 | Reportage J. Corbillon, N. Pellerin, H. Massiot