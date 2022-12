Nouveaux logements à Rennes : balcon obligatoire !

En ville ou en périphérie, il est devenu un incontournable dans nos modes de vie. Le balcon deviendra même à Rennes (Ille-et-Vilaine) une obligation à partir de janvier 2023. Une bonne mesure, selon la plupart des Rennais que nous avons croisés. Dans Rennes et ses alentours, cet espace extérieur va devenir une obligation pour toutes les nouvelles constructions. La Métropole ne veut plus voir sortir des terres de types de bâtiments sans balcon ou terrasse. Comme l'explique Laurence Besserve, vice-présidente en charge de l'aménagement - Métropole de Rennes dans le JT 20H de TF1. Chaque nouvel appartement devra être doté d'au moins 4m² d'espace extérieur. Pour, Julia Lagadec, directrice générale d'Espacil, la mesure est déjà très souvent appliquée ces dernières années. Presque tous les logements sont équipés de balcon. Et cette obligation ne sera donc pas difficile à mettre en œuvre. Les nouvelles résidences seniors et étudiantes seront elles aussi concernées par la mesure. Dès 2025 à Rennes, il devrait donc y avoir des chambres de 9m² avec balcon. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau