Nouveaux risques de débordements : l'angoisse des habitants

Cernée par les eaux, la rue principale de Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais) se prépare à une nuit difficile. Pour alerter la population, les services municipaux font du porte-à-porte. Hélène Gilles prépare sa maison au pire, la première priorité est de sauver ce qui peut l'être. "J'ai très peur que ce soir ça rentre et qu'il faille partir", confie-t-elle. Pour Antoine, c'est déjà trop tard, une partie de sa maison est complètement inondée. Ce mercredi soir, il est hébergé par des proches. A Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), Ulysse Toulet, boulanger, s'improvise maçon. Pour sauver son matériel, il a décidé de construire un muret. "On suit la météo, on surveille, mais vue ce qu'ils annoncent encore, on se dit que ça va s'empirer", affirme-t-il. Pour faire face à l'eau qui entre déjà chez lui, Guillaume a pris les choses en main. Il a décidé de bloquer sa rue. Selon les derniers relevés, le niveau de la Canche continue de monter. Le long du fleuve, des dizaines de communes pourraient se retrouver submergées dans les heures qui viennent. TF1 | Reportage T. Misrachi, Q. Danjou, F. Amzel