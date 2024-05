Nouveaux trains : à quoi vont-ils ressembler ?

Lumières, musique... Une sortie de star pour le train du futur. La SNCF a présenté ce lundi 29 avril 2024 son dernier modèle. Pourquoi mise-t-elle sur ce nouveau TGV ? Sa forme est loin d'être anodine. Le nez est plus fin, plus aérodynamique. Quant à la couleur, le blanc, elle permettra de réfléchir le soleil en été et de réduire au passage l'utilisation de la climatisation. Malgré nos efforts, il est impossible de découvrir l'intérieur des rames. Seul un projet a été présenté il y a quelques mois. Selon la configuration du train, la SNCF promet jusqu'à 740 passagers, soit 200 de plus qu'actuellement pour une même longueur. Ces trains devaient être sur nos rails avant les JO, mais le constructeur Alstom a pris du retard. Ce sera finalement pour 2025. Ce délai est justifié par la complexité de sa fabrication, notamment celle de sa nouvelle motrice. Cent quinze nouveaux TGV sortiront de l'usine d'Alstom à Belfort. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payro, P. Gallaccio, É. Dubosc