Nouvel accident de manège au Cap d'Agde : un homme entre la vie et la mort

Les attractions resteront à l'arrêt ce mercredi soir. Le parc ferme par précaution, le temps de vérifier toutes les installations employées sur ce manège. Un forain de 17 ans est toujours entre la vie et la mort ce soir. Il n'y aurait pourtant aucune défaillance technique, mais plutôt une erreur humaine. Mardi soir, vers une heure et quart à la fermeture, le jeune homme s'apprête à protéger les nacelles pour la nuit. Pressé, il n'aurait pas attendu l'arrêt du manège et aurait pensé avoir le temps pour aller chercher une housse. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait été percuté à la tête. Victime d'un traumatisme crânien, il a été plongé dans le coma à l'hôpital. Les visiteurs se posent la question, car c'est le deuxième grave accident qui s'est produit sur le parc en l'espace d'un mois seulement. Le 6 août dernier, un adolescent décède dans les mêmes attractions, une femme de 19 ans est également blessée. Il n'y aurait aucune interdiction de la préfecture ou de la commune. Le parc devrait rouvrir jeudi soir. Quant aux deux attractions concernées par les accidents, elles resteront fermées. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V Molinier