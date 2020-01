Nouvel An à Strasbourg : la dangereuse tradition des pétards

Chaque année, des centaines de kilos d'artifices importés d'Allemagne sont saisis aux frontières. Cependant, la tradition du Nouvel An perdure et fait de nombreux blessés. Le centre SOS MAIN de Strasbourg se prépare à une nuit difficile. Le service a doublé ses effectifs avec une quinzaine de soignants et trois chirurgiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 décembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.