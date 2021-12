Nouvel an à Strasbourg : les moins de 16 ans privés de sortie

Pour les jeunes, la mesure a du mal à passer. Pas de fête pour le nouvel an, pas de sortie non accompagnée pour les moins de 16 ans. De quoi provoquer une certaine frustration. Des dégradations, des affrontements avec les forces de l'ordre et des voitures brûlées. Avec, selon la préfecture des mineurs de 13 ans à 16 ans en moyenne vont souvent en première ligne dans les quartiers. Strasbourg ainsi qu'une dizaine de communes limitrophes vont donc faire appliquer le couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin. Ainsi, il y aura peut-être moins d'intervention risquée pour les forces de l'ordre ou les pompiers. Difficile de placer un policier devant chaque immeuble. Mais pour certains habitants, le couvre-feu permettrait peut-être de calmer les esprits. Cette année 2021 et pour la première fois, la vente est l'utilisation de tous les pétards et interdite. Cela jusqu'à la fin de l'année. Des artifices souvent utilisés comme arme par destination envers les forces de l'ordre. T F1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre