Nouvel An chinois : bienvenue dans l'année du cochon

Depuis le mardi 5 février 2019 et d'après le calendrier chinois, nous sommes dans l'année du cochon. Il est célébré par 1,400 milliard de personnes. En quelques jours, plus de 300 millions de voyageurs vont prendre le train à l'occasion des festivités. Un gigantesque feu d'artifice a illuminé, dans la nuit du mardi 5 février, le ciel de l'enclave autonome de Hong Kong.