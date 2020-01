Nouvel an : les drones détrônent les feux d'artifice

Au pays où ont été inventés les feux d'artifice, les nouvelles technologies ont remplacé la pyrotechnie. À Shanghai, 2 020 drones lumineux ont décollé dans le ciel chinois. Pilotés par un ordinateur, ils ont offert au monde entier une chorégraphie futuriste. À Singapour, 500 de ces engins ont fait renaître en instant la Vénus de Botticelli. L'Asie fait rimer réveillon et innovation, ailleurs, le mot d'ordre était tradition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.