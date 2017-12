Nouvel An : comment préparer un réveillon sans cuisson ?

Pour le réveillon du Nouvel An, nous vous proposons des recettes faciles avec, à chaque fois, un défi à relever. Ce mercredi 27 décembre, nous avons concocté un repas qui ne nécessite aucune cuisson, avec le chef Yves Camdeborde. Saint-Jacques, tartare et tiramisu composent un menu rapide à réaliser dans la pureté du goût et la finesse des saveurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 27 décembre 2017 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.