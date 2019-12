Nouvel An : un réveillon perturbé par les grèves dans les transports

Le mardi 31 décembre, les gares du Nord, de l'Est et Saint-Lazare à Paris assureront des trains de banlieue toute la nuit. Par contre, le trafic RATP restera minimal. Sur l'ensemble du réseau, seules deux lignes automatiques fonctionneront jusqu'à 2h15 du matin. La fête sera donc soumise au défi des transports. Alors, les Français vont-ils finalement rester chez eux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.