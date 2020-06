Nouvel épisode dans l’affaire du cambriolage de Kim Kardashian

Lors d'un séjour à Paris en octobre 2016, en pleine Fashion Week, Kim Kardashian a été victime d'un braquage. Le butin, qui estimé à plus de neuf millions d'euros, n'a jamais été retrouvé. Le parquet a demandé mercredi le renvoi aux assises de douze suspects. Qui sont-ils ? Retour sur cette affaire, l'une des plus spectaculaires de ces 20 dernières années.